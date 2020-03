Personale medico e degenti del Giovanni Paolo II di Olbia: tutti sottoposti al tampone per COVID-19

L'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia rappresenta oggi forse una delle emergenze più gravi fra quelle presenti in Sardegna. L'intero personale e i pazienti - si tratta di circa 350 persone - fra ieri e oggi verranno sottoposti al tampone per verificare la presenza di positivi al COVID-19, dopo i 15 scoperti ieri nel reparto di rianimazione.



I tamponi sono stati inviati a Sassari dove verranno esaminati.

Anche questa circostanza, che rafforza la inusuale percentaule di malati fra il personale sanitario e degenti rispetto al totale degli infetti in Sardegna, rappresenta un evidente segnale che qualcosa deve essere rivista nei protocolli applicati.

Non basta che sia la magistratura a verificare ex post su ciò che è avvenuto, è necessario che i responsabili regionale chiariscano - prima di chiunque altro - i fatti che si sono verificati. E che non aspettino le risultanze di altri.