Domenica chiusura totale dei negozi a Sassari: nuova ordinanza del sindaco

Domenica a Sassari tutto chiuso: fanno eccezione farmacie e parafarmacie. Non si dice niente per le edicole. Il sindaco di Sassari ha firmato oggi l'ordinanza contingibile e urgente n.13 con la quale dispone la chiusura di qualsiasi tipo di attività commerciale nelle giornate domenicali: a partire da domenica 22 marzo e così sino al 5 aprile. Sono fatte salve, come già detto, farmacie e parafarmacie. In pratica si tratta delle sole attività commerciali legate all'alimentazione e i supermercati, dato che le altre attività erano già state chiuse.