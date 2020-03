Il Policlinico Sassarese diventa covid-hospital

Due ulteriori strutture ospedaliere saranno dedicate a covid-hospital della Sardegna: il Policlinico Sassarese e il Mater Olbia.





Collegato in videoconferenza con il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte, il Presidente Solinas ha sottolineato ancora una volta l’urgenza che la Protezione Civile nazionale invii immediatamente in Sardegna le scorte annunciate di dispositivi per la protezione personale del personale sanitario, nonché le attrezzature e i macchinari per il potenziamento dei posti letto di terapia intensiva e semintensiva. Nel frattempo, il Governatore ha dato mandato agli uffici regionali di procedere immediatamente al reperimento e all’acquisizione di tali attrezzature e dispositivi sul mercato, fino al raggiungimento dei fabbisogni dichiarati dal sistema sanitario regionale per affrontare l'emergenza in atto.





Lo annuncia il Presidente della Regione Christian Solinas. “Grazie allo straordinario impegno profuso in queste ore dall’intera macchina regionale - dice il Presidente - abbiamo individuato due valide strutture che saranno dedicate alla cura dei malati. I tempi per l’allestimento saranno rapidissimi, lavoreremo giorno e notte. Si creano così oltre 120 posti letto aggiuntivi, di cui circa 40 in terapia intensiva, che potranno essere ulteriormente incrementati”.In questo modo, sottolinea il Presidente, “diamo una risposta tempestiva alla situazione del Nord Sardegna con 12 nuovi posti dedicati di terapia intensiva a Sassari, 14 di semintensiva e 60 a differente intensità di cure. Potremo contare anche ad Olbia su un potenziale di posti letto aggiuntivi in grado di contrastare l'emergenza e della direzione scientifica di un infettivologo di chiara fama come il Prof. Vella”.