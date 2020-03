COVID-19: su 293 casi in Sardegna, 216 nella provincia di Sassari

Sul territorio, dei 293 casi positivi complessivamente accertati, 43 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari (+2 rispetto all'ultimo aggiornamento), 8 (+1) nel Sud Sardegna, 4 (+1) a Oristano, 22 (+1) a Nuoro e 216 (+82) a Sassari.





Il dato così eclatante della Provincia di Sassari rispetto alle altre realtà territoriali è fortemente influenzato dai focolai scoppiati nelle strutture sanitarie di Sassari e di Olbia. Ben 142 casi (60+82), su 216, sono infatti stati registrati negli ultimi due giorni, per la gran parte, proprio all'esito degli esami sui soggetti coinvolti nei due nosocomi.









Sono 293 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. È quanto rilevato dall'Unità di crisi regionale nell'ultimo aggiornamento. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 1.912 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 71, di cui 15 in terapia intensiva, mentre 217 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende il primo paziente guarito e altri due clinicamente guariti. Due i decessi nell'Isola dall'inizio dell'emergenza.