"No, così non va": la nota congiunta degli Ordini delle Professioni Infermieristiche della Sardegna

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato congiunto degli Ordini delle Professioni Infermieristiche di Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro







No, così non va. Non è accettabile che si pretenda dalla componente infermieristica disponibilità, abnegazione, silenzio e poi si venga attaccati e tacciati di essere preoccupati rispetto a proposte lavorative quantomeno discutibili, e tra l’altro considerati irresponsabili (perché sostenere che il contagio non sia avvenuto nell’assistenza diretta significa considerare di fatto un professionista irresponsabile nella sua condotta).