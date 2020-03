Sassari, domani la Protezione Civile distribuirà le mascherine donate dai tifosi Orgoglio Biancoblu

Scatta domani, 26 marzo, il ritiro anticipato delle pensioni negli sportelli delle Poste. Per questo la Protezione civile comunale consegnerà nelle sedi di tutti gli uffici postali cittadini, mascherine per coprire naso e bocca. Si tratta dei dispositivi donati dal gruppo di tifosi organizzati Orgoglio Biancoblu e creati gratuitamente da sarti, sarte, volontari e volontarie, in tnt (tessuto non tessuto) triplo strato.



Sempre domani, 26 marzo, dalle 9 alle 13, nella sede della Protezione civile comunale, in via Diego Murgia 2, i rappresentanti del comitato Orgoglio Biancoblu distribuiranno altre mascherine frutto della stessa donazione, esclusivamente ai farmacisti, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. Questi dovranno mostrare tesserino di iscrizione allo specifico albo. Si raccomanda la collaborazione di tutti e tutte per il rispetto delle norme della distanza interpersonale di almeno un metro, fondamentali per il contenimento della diffusione del Covid-19. La distribuzione avverrà senza soluzione di continuità e fino all'esaurimento delle scorte.