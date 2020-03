Si prospetta il blocco dei distributori di carburante

Il blocco annunciato partirà proprio dalla rete autostradale.

Da qui è possibile, in assenza di accordo fra le parti, che in queste ore stanno dialogando, l'allargarsi del blocco a tutta la rete stradale e quindi anche alle città.

Le prime chiusure dovrebbero partire da mercoledì notte.



Conseguenza diretta e immediata del blocco della popolazione per contenere la diffusione de coronavirus è il crollo delle forniture di carburanti da parte dei distributori. Nelle autostrade, dove i rifornitori restano aperti 24 ore su 24, con personale che turna su tre fasce orarie, i gestori dichiarano non poter più andare aventi da un punto di vista economico, lamentando di non essere stati salvaguardati dal Governo.Potrebbero e, aggiungiamo noi, dovrebbero in ogni caso, rimanere aperti i distributori automatici.