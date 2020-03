Torres e Pineto calcio insieme: donati 300 kg di disinfettanti per gli ospedali di Sassari

Oggi sono stati consegnati alla centrale operativa del 118 di Sassari 300 kg circa di disinfettante e gel per la sanificazione antivirale agli ioni d'argento stabilizzati in acido citrico.

"Si tratta di un doppio principio d'azione - conferma il dott. Brocco - che consente di agire contro un largo spettro di batteri e virus. Il prodotto può essere usato sulle mani o tramite spray, direttamente sulle mascherine per prolungare il loro utilizzo nel tempo e consentire un maggior supporto per gli operatori sanitari".

Un ponte dall'Abruzzo alla Sardegna reso possibile dall'amicizia tra i due club, nata e cresciuta in questa stagione calcistica ferma, come tutto il resto d'Italia, a causa dell'emergenza Covid 19.

"Ho avuto la fortuna di poter conoscere una persona seria e competente come il dott. Silvio Brocco - le parole del presidente Sechi - che in questi giorni da incubo ha iniziato subito a lavorare con la sua azienda, su un nuovissimo articolo sanitario per la sanificazione. Mi ha parlato di questo gel e delle sue importanti proprietà, indispensabili in un momento come questo, dove mancano in tutta Italia determinati prodotti. Ognuno di noi, quando possibile, deve fare qualcosa. È una goccia nel mare ma spero possa essere utile a chi si sta prodigando per noi nelle corsie degli ospedali".

Oltre al ringraziamento dovuto al dott.Brocco, sensibile alla situazione venutasi a creare in Sardegna e in particolare nell'area di Sassari, la Torres desidera ringraziare tutti coloro che con il loro infaticabile lavoro stanno mettendo la propria professionalità al servizio della comunità, con tutti i rischi del caso.