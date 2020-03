COVID-19: il nuovo modello per l'autocertificazione per gli spostamenti

Pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno il nuovo modulo per l'autocertificazione. Inserito anche lo spazio per le misure regionali. Chi esce dovrà quindi specificare di essere a conoscenza delle eventuali ulteriori limitazioni disposte con i provvedimenti del presidente della Regione di partenza e di quelle del presidente della Regione di arrivo. Per il resto il modulo si presenta identico a quello precedente. L'autocertificazione è scaricabile sul sito del ministero dell'Interno o anche qui di seguito.