ANAS: proseguono sulla 131 i lavori di nuova pavimentazione tra Sassari e Porto Torres

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148

Proseguono senza sosta i lavori di nuova pavimentazione drenante sulla strada statale 131 “Carlo Felice” tra Sassari e Porto Torres.Gli interventi riguardano entrambe le carreggiate tra i km 209,000 e 219,200 e prevedono anche la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale. L’avanzamento dei lavori è in anticipo rispetto al cronoprogramma.I lavori fanno parte di un piano pluriennale di manutenzione di Anas che ha l’obiettivo di elevare gli standard di sicurezza e funzionalità della principale arteria dell’Isola.