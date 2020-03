L'Hermitage online in lingua italiana

Straordinario successo della prima trasmissione live in Italiano trasmessa il 26 marzo dalle sale dell'Ermitage sulla pagina YouTube del Museo: 11.000 persone a seguire la diretta, oltre 160.000 visualizzazioni e sesto fin dall’inizio nei trend di YouTube."A partire dal 17 marzo , con la chiusura al pubblico delle sue sale, l'Ermitage ha dato il via a continue trasmissioni live sui suoi canali social.Al momento sono state realizzate 19 dirette che hanno ottenuto oltre 4.500.000 visualizzazioni, il ché rappresenta una sicura conferma della grande richiesta e del valore sociale di queste iniziative, che permettono alle persone di distrarsi in una difficile situazione di quarantena e di trovare forza e sostegno nella bellezza dell'arte.È stato anche un modo di esprimere solidarietà e vicinanza non solo agli Amici dell'Ermitage in Italia, ai colleghi del nostro centro a Venezia, Ermitage Italia, ma assolutamente a tutti i cittadini italiani che vivono un momento difficile e come noi affrontano l'epidemia.Alla vigilia della trasmissione, il 25 marzo è stato pubblicato il messaggio video ai cittadini italiani di Michail Piotrovsky, Direttore generale del Museo Statale Ermitage e dell'Ambasciatore della Repubblica Italiana nella Federazione Russa Pasquale Terraciano. La trasmissione in diretta ha riscontrato un'enorme risposta.La notizia dell'iniziativa si era diffusa tra le associazioni, le istituzioni museali e non solo. La proiezione è stata vista contemporaneamente da circa 11000 persone, il numero delle visualizzazioni al momento ha superato le 160.000 ed è in continua crescita, e il video dell'Ermitage per l'Italia si è posizionato al sesto posto nei trend YouTube.Ulteriori visite live sono già in programma per il prossimo futuro. Durante e dopo le trasmissioni l'Ermitage ha ricevuto centinaia di commenti e lettere di gratitudine, prevalentemente in italiano.Gli italiani aspettano dunque con impazienza la continuazione delle trasmissioni loro dedicate e nei commenti ci viene chiesto di effettuare le visite anche in altre lingue. Parole di sostegno giungono anche dagli utenti di lingua russa.La risposta più frequente è la parola "grazie": «Grazie per un ottimo tour in italiano. in questo momento tanto difficile sentiamo che il popolo russo è vicino a noi, vi ringraziamo e auguriamo tante belle cose. Ho raccontato di questa visita ai miei alunni» ci scrive Patrizia dall'Italia.Ancora un ponte tra la Russia e l'Italia è stato costruito grazie alla cultura".