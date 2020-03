Sassari. Casa Serena caso nazionale: 14 morti dal primo marzo

La residenza per anziani Casa Serena di Sassari è un caso nazionale, con l'esercito che viene a effettuare i tamponi e un numero di decessi elevato.

Il sindaco di Sassari, Nanni Campus, in conferenza stampa, cerca di chiarire il quadro, anche perchè la residenza è di proprietà comunale e il comune ha cercato di fare tempestivamente quanto in suo potere.



Dal 1 marzo ci sono stati però 14 decessi, undici sono morti nel loro letto, tre in ospedale: nel periodo corrispondente dello scorso anno sono mancati in dieci.

Si sa che fra quelli di quest'anno tre erano positivi al COVID-19.

Prima dell'intervento dell'esercito sono stati fatti i tamponi su cinque ospiti che sono risultati tutti positivi; inoltre 47 sono stati fatti al personale e di questo in 21 sono risultati positivi.

Il 27 sono arrivati i militari, un'équipe di medici del Celio che ha fatto i tamponi a tutti i 130 ospiti e ai 29 operatori. I risultati dei tamponi comunicati dai militari dicono che attualmente risultano positivi 52 ospiti e 7 operatori.



Il sindaco Campus ha dichiarato che nella struttura sono stati osservati tutti i criteri e le precauzioni per la salute degli ospiti sin dal primo momento. Ma, purtroppo, si è avuta egualmente la diffusione del virus.









Dal 5 marzo gli ospiti di Casa Serena, per la loro tutela, non potevano più ricevere visite e, dopo il primo decesso accertato per COVID-19, gli ospiti sono stati tutti sistemati in camere singole.