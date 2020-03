Sassari. La testimonianza di una lettrice sull'assistenza agli anziani

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una gentile lettrice che vuole essere una testimonianza di stima e gratitudine verso chi si prodiga ogni giorno per i più bisognosi







"In risposta a quanto ho letto in un articolo in merito a quanto sta accadendo presso l’ RSA SAN NICOLA è doveroso nei confronti di tutto il personale del RSA San Nicola che io vi parli della mia esperienza – per meglio capire cosa realmente sta accadendo.

I miei ringraziamenti al Dir. Sanitario , Daniela, Carla e Roberta – e a tutto il personale infermieristico e non. Grazie di CUORE







GM Murgia