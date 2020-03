Sennori invoca la protezione di Maria Santissima Ausiliatrice

Il sindaco di Sennori, Nicola Sassu e il Parroco, monsignor Salvatore Masia, si sono incontrati stamane nella chiesa di San Basilio Magno per affidare la comunità di Sennori a Maria Santissima Ausiliatrice, compatrona della parrocchia. Il sindaco ha acceso un cero all'altare di Maria Ausiliatrice come segno della preghiera e della venerazione di tutti i sennoresi alla Madonna. Al termine il parroco e il sindaco hanno venerato il Santissimo Crocefisso collocato nella navata centrale della chiesa, che da più di 500 anni è testimone della tradizione cristiana del paese. Un gesto semplice, umano, solidale, con cui sindaco e parroco invocano protezione, sicurezza e benedizione per il territorio di Sennori e tutta la Sardegna, in questi giorni di prova dove tutto il mondo è segnato e toccato dal virus COVID-19.