COVID-19. Oltre 800mila euro in arrivo a Sassari per la spesa dei meno abbienti

400 milioni di euro per la "solidarietà alimentare". Lo Stato, tramite la Protezione civile, farà arrivare tale somma nelle casse degli 8 mila comuni italiani destinandoli all'acquisto di generi alimentari per le famiglie meno abbienti. Potranno essere costituiti dei buoni spesa da dare alle famiglie, oppure i comuni potranno acquistare direttamente le derrate alimentari. I soldi verranno ripartiti fra i comuni su basi proporzionali; per quelli troppo piccoli la somma non potrà essere inferiore ai 600 €.

Esistono già le tabelle e di seguito riportiamo l'indicazione delle somme che arriveranno nei maggiori centri dell'Isola:









Città Metropolitana



CAGLIARI - 814.587

QUARTU SANT'ELENA - 509.848

Provincia di Nuoro

NUORO - 230.121





Provincia di Oristano

ORISTANO - 194.848





Provincia di Sassari

SASSARI - 821.523

ALGHERO - 300.624

OLBIA - 446.735

PORTO TORRES - 178.912

Provincia Sud Sardegna

IGLESIAS - 196.845





CARBONIA - 219.171