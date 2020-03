COVID-19. Sassari: l'elenco dei negozi che consegnano a domicilio

E' pubblicato l'elenco e i contatti degli esercizi commerciali che svolgono a Sassari il servizio di consegne a domicilio della merce.Si tratta di un database in continuo aggiornamento, creato dalla Protezione civile comunale per permettere alla popolazione di evitare di dover uscire dalla propria abitazione, anche se per fare la spesa. Hanno aderito diversi tipi di rivenditori di generi alimentari (dai supermercati, ai negozi specializzati fino alle pizzerie), farmacie, rivenditori di bombole, di pellet, carburanti ed erboristerie.Tutti gli esercizi commerciali di generi di prima necessità, le farmacie e parafarmacie che fanno consegne a domicilio possono aderire, è sufficiente contattare la mail protezionecivile@comune.sassari.it.