COVID-19.Ordinanza n.18 del sindaco di Sassari.Libertà di movimento per i volontari;taxi per il cibo

Firmata l'ordinanza n.18 dal sindaco di Sassari. Si tratta di coordinamenti con la normativa vigente, in particolare modo per il regime sanzionatorio e, in più, alcune novità: l'espressa autorizzazione a potersi muovere per i soggetti che svolgono volontariato e la previsione che i conduttori di taxi potranno trasportare cibi e derrate alimentari.