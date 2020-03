Sassari. Apre il Policlinico Sassarese come COVID Hospital

Da questa mattina il Policlinico Sassarese è Covid Hospital. L'annuncio dato ieri dal presidente della giunta regionale della Sardegna Christian Solinas ha indicato che con l'apertura della struttura si prevede a pieno regime l'attivazione di 12 posti letto di terapia intensiva, 14 in semintensiva e 60 per pazienti in differenti stadi.

Ora apre con 24 posti letto ma si corre per raggiungere l'obiettivo finale.



Ricordiamo che la struttura era stata chiusa a seguito di un caso di contagio da COVID-19 e quindi completamente sanificata.

La stessa direzione del Policlinico, dalla pagina social, aveva comunicato che la clinica veniva chiusa per essere sottoposta a totale sanificazione e che, alla sua riapertura, sarebbe stata messa a disposizione per le pubbliche esigenze legate alla pandemia. Così è stato.