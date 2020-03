Sassari, domani la sanificazione degli uffici comunali

Partiranno domani, primo aprile, a cura della Multiss tramite l'Igienica sassarese, le operazioni di sanificazione degli uffici comunali. Sul sito del Comune www.comune.sassari.it è pubblicato il calendario, che prevede la chiusura delle sedi per il tempo necessario alle azioni. Per quanto riguarda in particolare Punto Città, i locali al piano terra di via Coppino saranno sanificati nel pomeriggio di mercoledì primo aprile, pertanto gli stessi apriranno regolarmente giovedì mattina. I locali di Punto Città, al primo piano, saranno sanificati nel pomeriggio di giovedì 2 aprile, e si potrà accedere agli stessi venerdì 3 aprile. Per i locali decentrati la sanificazione è prevista per lunedì 6 aprile.