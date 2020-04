Sospensione collegamenti Tirrenia: i ministri chiedono lo sblocco in 24 ore

“Garantire la continuità delle merci soprattutto in questo momento di assoluta emergenza è fondamentale ed è per questo che, all’indomani della sospensione dei collegamenti da parte di Tirrenia con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti, sosteniamo con forza l’operato dei Ministri Patuanelli e De Micheli che hanno chiesto alla compagnia e ai commissari di definire e adottare gli atti risolutivi entro 24 ore”.

Così i parlamentari sardi del Movimento 5 stelle che si dicono soddisfatti di quanto emerso dalla conference call di ieri pomeriggio tra i commissari, Tirrenia Cin e i ministri.

Le ipotesi di soluzione garantirebbero anzi tutto i servizi di continuità territoriale, con l'obiettivo di addivenire poi anche una rapida definizione della complessiva situazione debitoria di Tirrenia CIN.

“Servono risposte immediate – sottolineano i parlamentari -. Pensiamo agli autotrasportatori e alle imprese che già lavorano in una situazione di assoluta difficoltà”.