"E la nave va": la Tirrenia riparte da e per la Sardegna

I termini dell'accordo non sono stati ancora resi noti.

Termina così, per il momento, una vicenda improvvidamente apertasi in uno dei momenti più delicati della storia del nostro Paese.





Accordo raggiunto. Le navi della Tirrenia Compagnia italiana di navigazione (CIN) del gruppo Onorato riprenderanno a viaggiare sulle tratte merci e passeggeri per la Sardegnae le altre isole. Lo ha annunciato la stessa Compagnia con una nota ufficiale dopo aver raggiunto un accordo con i commissari della Tirrenia in amministrazione straordinaria.L'accordo, si legge nella nota diramata dalla compagnia di Onorato, «permette di far ripartire da subito tutte le tratte passeggeri e merci previste dalla Convenzione sulla Continuità territoriale che nel frattempo, su alcune rotte, è stata garantita da Moby».