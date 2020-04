Anche Alghero partecipa alla "spesa sospesa"

Molto gradita ieri la visita dei dipendenti Arst, che hanno voluto donare le colombe pasquali a tutte le associazioni di volontariato attive nell’emergenza, mentre da parte di commerciante del quartiere Sant’Agostino sono state donate 40 tute protettive.















Ogni giorno la catena di solidarietà si fa sempre più partecipata. Aziende, semplici cittadini, un comitato spontaneo appena costituitosi: sono tanti i soggetti che contribuiscono ad affrontare l’emergenza, ciascuno con la propria parte. La centrale operativa di Sant’Anna è meta quotidiana di conferimenti di ogni tipo. Dai generi alimentari alle attrezzature per gli ospedali. Il Comitato Spontaneo di Solidarietà AHO-Covid19, in coordinamento con l’Amministrazione, ha avviato una raccolta di generi alimentari presso i supermercati cittadini. Ieri il primo conferimento che verrà distribuito tramite le associazioni Caritas, Polisoccorso, Approdo Onlus e Misericordia, coordinate anche dai Servizi Sociali. La “spesa sospesa” presso i supermarket è frutto della solidarietà di tanti che intendono donare prodotti alimentari a chi sta affrontando un momento di difficoltà. Le donazioni possono effettuarsi presso i punti vendita di Alghero: Nonna Isa – Galbonddu, Lidl, Conad, via Don Minzoni e via Mazzini, Delta Coop, in tutti i punti vendita.