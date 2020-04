Covid-19. Maieli "Le banche anticipino alle aziende i crediti verso la Pubblica Amministrazione"

Riceviamo e riportiamo le dichiarazioni dell'On. Piero Maieli, consigliere regionale del gruppo PSd’Az e Presidente della V Commissione Attività Produttive, insieme ai consiglieri regionali Franco Mula, Nanni Lancioni, Giovanni Satta, Stefano Schirru e Fabio Usai a sostegno del sistema imprenditoriale sardo





L’On. Piero Maieli, consigliere regionale del gruppo PSd’Az e Presidente della V Commissione Attività Produttive, insieme ai consiglieri regionali Franco Mula, Nanni Lancioni, Giovanni Satta, Stefano Schirru e Fabio Usai, sostengono il sistema imprenditoriale sardo e propongono l’attivazione di un Accordo, tra l’Amministrazione regionale e le banche, che possa offrire agli imprenditori la possibilità di far fronte ai ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione, mediante l’anticipazione dei crediti da parte delle banche. Per far fronte all’emergenza Covid-19 è necessario porre in essere tutte le azioni possibili al fine di sostenere il sistema produttivo sardo e l’anticipazione da parte delle banche dei crediti verso la P.A. alle aziende, costituisce uno strumento che dà la possibilità alle stesse aziende di sostituire i crediti presenti nel proprio bilancio con liquidità immediatamente disponibili, eliminando pertanto il rischio di ritardato o mancato pagamento da parte della Pubblica Amministrazione. L’On. Maieli e consiglieri del gruppo sardista, sono convinti che le banche manifesteranno la più ampia disponibilità e collaboreranno al fine di evitare che il mondo produttivo sardo venga messo in ginocchio dall’emergenza sanitaria. L’Accordo che sarà definito tra l’Amministrazione regionale e le banche, potrà non solo dare un concreto aiuto alle aziende che in questo difficile momento hanno problemi in termini di liquidità per i ritardati pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, ma potrà essere considerato uno strumento utile anche dopo l’emergenza Covid-19.