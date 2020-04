Attivato a Porto Torres il Centro di distribuzione per la spesa sospesa

Nella struttura adiacente alla scuola Bellieni sono state allestite le postazioni per i volontari, i quali dovranno occuparsi di ritirare i beni donati nei punti vendita che hanno già aderito e stanno ancora aderendo all'iniziativa, ricevere le richieste e procedere alla distribuzione. È in fase di attivazione un numero di telefono dedicato (347 6082693), che sarà operativo dalle 10 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30. Gli utenti possono anche scrivere all'indirizzo e-mail consultaspesasospesa@gmail.com per richiedere la consegna delle buste. «La Spesa sospesa è un ulteriore tassello nel quadro di iniziative solidali che stanno coinvolgendo istituzioni, imprese, punti vendita e associazioni. Porto Torres si sta dimostrando dinamica e vicina alle persone più colpite da questa emergenza – sottolinea l’Assessora alle Politiche sociali, Rosella Nuvoli – e ringrazio tutti coloro che gratuitamente si stanno adoperando per aiutare le famiglie. I volontari lavoreranno a stretto contatto con l'Amministrazione comunale, potranno ricevere richieste da famiglie, parrocchie, associazioni e da qualsiasi persona a conoscenza di situazioni di particolare emergenza che riguardano nostri concittadini». Ogni cittadino può effettuare la donazione di beni a lunga conservazione nel punto vendita. In questi ultimi è presente uno spazio di raccolta dove ogni cliente, una volta terminati i suoi acquisti, può lasciare la donazione. La donazione potrà anche essere effettuata da casa da coloro che ordinano via telefono o e-mail. L’elenco delle attività è in continuo aggiornamento ed è visualizzabile a questo link: https://www.comune.porto-torres.ss.it/Comunicazione/Argomenti/La-Spesa-sospesa. I volontari rispetteranno le misure di prevenzione del contagio da Covid-19 durante il ritiro, il trasporto, il confezionamento e la consegna dei viveri. «Ringrazio la Consulta per aver sposato immediatamente questo progetto, il presidente del Consiglio comunale Gavino Bigella e il consigliere comunale Claudio Piras per aver proposto il coinvolgimento di quest'ultima. Ringrazio anticipatamente anche i volontari e le associazioni che aderiranno nei prossimi giorni e forniranno supporto, le imprese partecipanti e i dipendenti dei diversi settori comunali che, ognuno per le proprie competenze, si sono adoperati per far partire velocemente l’iniziativa. È un momento difficilissimo per tutta la comunità, ma sono sicura che anche grazie alla rete del volontariato riusciremo ad attenuare i problemi delle famiglie più colpite», conclude l’Assessora Nuvoli.