COVID-19.Sardegna:Nuove norme per la gestione dei rifiuti:chiesto alla Sanità di indicare i positivi

Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, ha firmato, nella serata di ieri, tre nuove ordinanze nell'ambito delle misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019.

Si tratta delle ordinanze n.14, 15 e 16 del 3 aprile 2020. Le prime due rappresentano la proroga delle misure già in essere, la cui scadenza viene ora fissata per il 13 aprile, mentre la n.16 introduce, come dice il suo titolo, "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna.

Le nuove norme riguardano la gestione dei rifiuti nelle abitazioni sia dei soggetti positivi che di coloro che non lo sono e sono valide sino al 31 luglio.



La straordinarietà del momento è evidenziata dalla circostanza che si chiede alle autorità sanitarie di comunicare il nominativo dei soggetti positivi alle amministrazioni comunali in ragione delle specifiche modalità di gestione dei rifiuti.

Riportiamo di seguito letteralmente le disposizioni della nuova ordinanza: