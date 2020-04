COVID-19. Istituiti due numeri telefonici di emergenza dalla Biblioteca Universitaria di Sassari

La Biblioteca Universitaria di Sassari ha attivato due numeri telefonici per le informazioni, che potranno essere chiamati tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

I numeri sono: 3662847448 e 3201625781.

Gli addetti risponderanno cercando di evadere tutte le richieste dell'utenza, in particolare:



• Chiusura o eventuale riapertura dell'Istituto

• Rinnovo dei prestiti.

• Restituzione dei libri presi in prestito: è possibile fissare 2 gg. alla settimana un appuntamento per la restituzione, in particolare per coloro che hanno in prestito libri da altre biblioteche.

• Informazioni bibliografiche.

• Informazioni in generale.