COVID-19. Avevano fatto oltre 100Km per fare la spesa a Sassari: sanzionati in tre

174 controlli alle persone e 5 agli esercizi commerciali e sette sanzioni. Questo il bilancio dell'attività della Polizia locale che anche ieri, lunedì, ha pattugliato tutto il territorio per assicurare il rispetto della normativa in materia di contrasto al Covid-19, noto come coronavirus. Ancora una volta la maggior parte delle sanzioni (sei su sette) ha riguardato persone che andavano in gruppo (due ma a volte anche tre per auto) a fare la spesa. In particolare tre sono stati sanzionati perché provenienti da un paese lontano oltre 100 chilometri da Sassari, tutti nella stessa macchina. Un giovane invece è stato sanzionato grazie al coordinamento tra forze di polizia: una prima volta era stato fermato e aveva dichiarato che stava andando a fare la spesa, ma tre ore dopo è stato bloccato dalla Polizia locale e a quel punto anche per lui è scattata la sanzione.



Il Comune di Sassari ricorda che è quotidianamente aggiornato sul sito www.comune.sassari.it l'elenco delle attività che svolgono consegne a domicilio di beni di prima necessità e farmaci. Gli esercizi che intendono aderire possono inviare una mail a protezionecivile@comune.sassari.it.