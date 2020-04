PLOAGHE IN VETRINA, l'iniziativa dei commercianti ploaghesi per combattere l'emergenza Coronavirus

Che l'emergenza Coronavirus abbia colpito e colpisca quotidianamente ogni settore della nostra società è ormai un dato di fatto. Ma fortunatamente sono anche tante le iniziative che nascono per fronteggiare al meglio i danni che, inevitabilmente, il nostro Paese si troverà ad affrontare una volta che tutto questo sarà finito. E' il caso dell'iniziativa PLOAGHE IN VETRINA, nata dall'idea di alcuni commercianti ploaghesi e che consiste nella creazione di buoni acquisto spendibili presso le differenti attività commerciali aderenti, una volta che l'emergenza Coronavirus sarà finita. I buoni sono acquistabili tramite bonifico bancario e ricarica di carte prepagate intestate alle diverse attività commerciali. E' un modo che tutti i clienti già affezionati e tutti i cittadini hanno a disposizione per dimostrare la propria solidarietà e per aiutare le attività commerciali del proprio territorio a ripartire con una marcia in più. Per maggiori informazioni e aggiornamenti su questa importante iniziativa basta iscriversi o visitare il gruppo pubblico creato su Facebook PLOAGHE IN VETRINA