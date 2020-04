Sassari: ieri 148 controlli e tre sanzioni per il mancato rispetto delle norme anti Covid-19

Gli agenti della Polizia locale, durante i numerosi controlli, spesso si trovano a contatto con persone, ognuno con la propria storia di vita, le proprie sofferenze e le proprie preoccupazioni. Non è soltanto un lavoro di controllo e sanzionamento, il loro, ma anche di ascolto e comprensione delle esigenze e delle situazioni, sempre nel rispetto delle norme.



















Centoquaranta controlli alle persone, 8 agli esercizi commerciali e tre sanzioni. Questo il bilancio dell'attività della Polizia locale che anche ieri, martedì, ha pattugliato tutto il territorio per assicurare il rispetto della normativa in materia di contrasto al Covid-19, noto come coronavirus. Ancora una volta il Comando ha dovuto sanzionare una coppia che in auto andava a fare la spesa, così come un'altra coppia che si recava in banca. Infine un giovane che passeggiava nel cuore della città.