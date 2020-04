Nuova ordinanza del sindaco per facilitare il riconoscimento dei volontari impegnati nel territorio

SASSARI

Il sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus ha emesso una nuova ordinanza per permettere di definire regole che facilitano il riconoscimento dei volontari impegnati nel nostro territorio. In particolare con la nuova ordinanza si stabilisce che chiunque partecipi ad iniziative di raccolta e distribuzione di generi alimentari e beni di prima necessità dovrà darne comunicazione alla Protezione Civile a tutela delle figure più deboli quali anziani o disabili, per dare loro la possibilità di verificare l'identità di chi si reca nelle loro abitazioni.