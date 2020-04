Pubblicate sul sito del Comune di Sassari le graduatorie del Reis

Le situazioni indicate nella graduatorie come "sospese in attesa di regolarizzazione", potranno inviare la documentazione integrativa entro il 30 giugno, agli indirizzi mail dei territori ai quali hanno inoltrato istanza: st1@comune.sassari.it (Piazza Santa Caterina 1), st2@comune.sassari.it (Via Caboto 2), st3@comune.sassari.it (Via Zara 2), st4@comune.sassari.it (via Rockfeller).













Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicate tre graduatorie relative al Reddito di inclusione sociale (Reis). I tre documenti sono distinti in base alle tre priorità (a seconda del valore Isee specificato nel titolo del file) e contengono le persone ammesse al beneficio e quelle "sospese" in attesa di regolarizzazione. Per rispetto della privacy sono state inserite, oltre il numero di pratica, le iniziali del nome e cognome e il codice fiscale dove mancano alcune lettere e cifre. Un altro elenco riguarda invece le domande respinte.Tutti i beneficiari ammessi al contributo economico saranno contattati telefonicamente dagli operatori dei servizi sociali territoriali e dovranno fornire un Iban relativo a un conto corrente o schede prepagate, dove accreditate mensilmente le somme spettanti, per evitare assembramenti fuori dalla banca.