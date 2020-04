L'app Guilt Sassari si trasferisce a casa

Guilt Sassari è l’app gratuita del Comune di Sassari ideata e realizzata da Tamalacà – impresa spin off sostenuta dall’Università degli Studi di Sassari – in collaborazione con Abinsula.Pensata per consentire l’esplorazione ludica della città e delle sue storie attraverso un meccanismo di gioco ispirato alla caccia al tesoro, a Cluedo e a Indovina chi?, l’app si adatta ora alle nuove regole imposte dalla quarantena, per consentire a tutti i piccoli e grandi detective di giocare comodamente da casa. A partire da venerdì 10 aprile e per tutto il periodo di isolamento, il catalogo delle storie di Guilt proporrà indagini inedite, create appositamente per l’occasione da Tamalacà.Il primo caso sarà subito scaricabile per Android e, nei prossimi giorni, sarà disponibile anche per iOS.L’iniziativa vuole offrire un piccolo e giocoso contributo a tutte le famiglie che in queste settimane stanno trascorrendo le proprie giornate a casa. Come si gioca? Tutto quello che dovete fare per organizzare una sessione di gioco a casa vostra è:1. Scaricare gratuitamente l’app Guilt Sassari da Google Play (e presto anche da App Store)2. Andare sulla pagina facebook di Guilt Sassari, scaricare e stampare i QR Code che vi consentiranno di organizzare il percorso d’indagine fra gli ambienti di casa3. Nascondere (senza farvi scoprire dagli aspiranti detective) i QR code nei luoghi indicati4. Iniziare la vostra indagine!