A Ploaghe un papà si riscopre artigiano ai tempi del Coronavirus

Una delle cose che ci sentiamo spesso dire in questi giorni in cui siamo costretti a restare a casa per via del Coronavirus è di non abbatterci e di trovare dei passatempi per distogliere l'attenzione da questo brutto momento che tutti noi speriamo passi presto. Certo è che per alcune famiglie la situazione può sembrare insostenibile soprattutto quando eri un agente di vendita diretta e non puoi più praticare ma hai comunque una famiglia da mandare avanti. Nonostante ciò però un papà di Ploaghe non si è dato per vinto e un po' per hobby e un po' per passare il tempo, si è improvvisato artigiano ed ha iniziato a costruire delle penne con un tornio regalatogli da un'amico. Barbanera , così si fa chiamare questo papà sulla sua pagina Facebook, ha deciso di dare un grande esempio e un chiaro messaggio ai suoi figli e a tutte le persone che in questo momento si trovano nella sua stessa situazione ovvero quello di non arrendersi ma cercare di fare sempre ciò che è in nostro possesso per trovare una soluzione ai problemi, senza mai mollare. I lavori di questo artigiano fanno parte anche dell'iniziativa PLOAGHE IN VETRINA creata da alcuni commercianti ploaghesi e che consiste nella creazione di buoni acquisto spendibili presso le differenti attività commerciali aderenti, una volta che l'emergenza Coronavirus sarà finita. I buoni sono acquistabili tramite bonifico bancario e ricarica di carte prepagate intestate alle diverse attività commerciali. Per maggiori informazioni ed eventualmente dare un sostegno a questa lodevole iniziativa potrete visitare la pagina Facebook ufficiale Occhio alla penna