Anas, proseguono i lavori di completamento del lotto 6 della Sassari-Olbia

Il provvedimento, attivo a carattere provvisorio tra il km 65,143 il km 66,360, si è reso necessario per rendere funzionale lo svincolo. La segnaletica è stata predisposta in modalità di cantiere e il limite di velocità fissato a 50 km/h fino al completamento definitivo del tratto.

Nell’ambito dei lavori di completamento del lotto 6 dell’Itinerario Sassari Olbia, è stato aperto al traffico un tratto a 4 corsie di circa 1 km all’altezza del bivio di Monti-Telti, nel territorio di Monti, in provincia di Sassari.Il completamento dell’intero lotto è previsto entro l'anno con l’apertura al traffico di oltre 6 km di nuova strada a 4 corsie in continuità con il lotto 7, già aperto al traffico, e il lotto 5 in fase di completamento. I territori comunali interessati sono Berchidda e Monti.Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.