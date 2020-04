Sassari. Torres e Farmacia Delogu donano presidi sanitari per la Casa di riposo Divina Provvidenza

La Torres e la Farmacia Delogu, sponsor di questa stagione rossoblù, hanno risposto all'appello arrivato dall'istituto Casa di riposo della Divina Provvidenza di Sassari, che necessitava, da subito, di presidi sanitari essenziali.Un'iniziativa nata grazie all'interessamento dell'Associazione di volontariato Happy Clown di Sassari che opera tutto l'anno nella struttura e continua a stare vicino a chi soffre in un momento difficile per tutti, in special modo per gli anziani.La consegna del materiale per l'uso quotidiano, acquistato tramite la Farmacia Delogu è avvenuta oggi.Quello con l'istituto per anziani di Sassari è un legame fortissimo instaurato in questi anni dalla Società rossoblù con i responsabili della struttura e gli utenti, tifosissimi della Torres, che, ogni domenica, hanno potuto partecipare alle gare casalinghe di campionato.Su un altro fronte prosegue, intanto, l'asta delle maglie rossoblù che ha fatto registrare importanti segnali di generosità da parte dei tifosi. Sono a disposizione ancora 29 maglie per far accrescere il fondo di solidarietà che sarà interamente dedicato all’emergenza sanitaria in corso.