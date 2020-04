Coronavirus, a Sassari la Ludoteca comunale diventa smart

È stato ideato un nuovo modo di giocare e di fornire ugualmente un servizio ai bambini e alle loro famiglie, con modalità diverse da sperimentare anche a casa, e con proposte simili a quelle già vissute nel servizio. Tutte le informazioni, anche sui laboratori già attivati, sono pubblicate sul sito www.comune.sassari.it . È possibile anche scrivere agli indirizzi mail delle ludotecarie: anna.sardu@comune.sassari.it, mariaanna.marras@comune.sassari.it .













A causa della grave emergenza sanitaria, anche la ludoteca comunale da oltre un mese è chiusa al pubblico. L'Amministrazione comunale vuole tenere vivo il legame che si è costruito in questi anni con i bambini e le bambine e che con molti di loro è proseguito anche in questi giorni con il semplice strumento del telefono. La struttura ha quindi predisposto nuove attività a distanza, per favorire anche nei più piccoli la consapevolezza di quanto sia importante, indipendentemente dal mezzo, sentirsi pienamente coinvolti e partecipare attivamente ai giochi e alle attività di animazione proposte dalla ludoteca.