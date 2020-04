Covid-19.Il Consiglio comunale dona uova di Pasqua e colombe alle comunità per minori e Casa Serena

Quaranta uova di Pasqua e quaranta colombe. È questo il dono che il Consiglio comunale ha fatto ai bambini e alle bambine ospiti delle comunità alloggio per minori di Sassari, delle strutture per madri con bambino e a quelli che si trovano con le madri nella casa protetta del Progetto Aurora, per donne vittime di violenza. Le colombe saranno consegnate anche a Casa Serena, attraverso la Protezione civile comunale.Stamattina il presidente Maurilio Murru, in rappresentanza di tutta l'assemblea civica, ha consegnato il dono al settore Politiche sociali del Comune, che si occuperà di distribuirle nelle strutture. Un regalo frutto di una colletta organizzata tra i componenti del Consiglio, per far sentire la vicinanza e l'affetto di tutta la città anche ai giovani ospiti delle comunità alloggio, così come ai più anziani di Casa Serena.