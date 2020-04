Potenziati per Pasqua e Pasquetta i controlli della Polizia locale di Sassari

I controlli si concentreranno anche nelle zone dell'agro e delle campagne, oltre a quelle aree del Sassarese dove più spesso le persone scelgono di trascorrere le belle giornate in occasione delle Festività.



Il Comando può contare anche su un nucleo specializzato aeromobile a pilotaggio remoto, e con i suoi tre droni controllerà dall'alto vaste aree del territorio, sia tra le strette vie sia nelle ampie spianate e colline dell'agro.

Tutte le forze di polizia sono in campo in questo fine settimana per potenziare i controlli e fare rispettare le norme di contrasto alla diffusione del Coronavirus. La Polizia locale del Comune di Sassari, in particolare, dispiegherà pattuglie in tutto il territorio e personale in borghese nelle strade della città.