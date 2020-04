COVID-19. Medici e infermieri militari nelle case di riposo di Pozzomaggiore

Vigilia di Pasqua a Pozzomaggiore per la Task Force sanitaria "Sardegna", il team di medici e infermieri dell'Esercito e della Marina dal 2 aprile in prima linea nell'attività di prevenzione e controllo dell'infezione da Coronavirus nelle Residenze sanitarie assistenziali del Nord Sardegna.

Il lavoro del team della sanità militare, guidato dal colonnello Stefano Ciancia, rinforzato da operatori sanitari dell'Aou e dell'Ats sassarese e con il supporto logistico della Brigata "Sassari", si è concentrato nelle case di riposo San Giorgio e Nostra Signora de Seunis, dove anziani ed operatori sanitari sono stati sottoposti a tamponi faringei e a una serie di test diagnostici.

Nelle strutture del paese del Meilogu i medici militari si sono anche accertati della corretta applicazione delle misure di prevenzione e contenimento per evitare possibili rischi di contagio.

Al termine dell'attività di screening i medici e gli infermieri dell'Esercito e della Marina hanno donato colombe, uova di Pasqua e spumante agli ospiti delle case di riposo.

"È un gesto semplice ma che, nonostante l'emergenza che stiamo vivendo, consente anche a noi di condividere un piccolo ma significativo momento di gioia e di normalità insieme ai più deboli, senza per questo dover rinunciare alle tradizioni", ha affermato il colonnello Ciancia.



Ieri, intanto, la task force militare è intervenuta nelle comunità alloggio di Torralba e di Portotorres a supporto di un'equipe dell'Aou di Sassari.