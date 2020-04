COVID-19. Screening task force Sanità Militare in case di riposo a Sassari e Platamona

Dopo gli interventi nelle Residenze sanitarie assistite di Pozzomaggiore, ma prima ancora di Sassari, Ossi, Torralba, Tula e Porto Torres, l'attività di prevenzione e controllo dei medici militari nella lotta contro il Coronavirus si è concentrata nelle case di riposo "Paolo VI" a Sassari e "Villa Celeste" a Platamona.

È qui che la task force sanitaria di Esercito e Marina, rinforzata da un team sanitario dell'Aou e dell'Ats di Sassari e della quale fanno parte alcuni infermieri della Brigata "Sassari", ha sottoposto a tamponi faringei e a una serie di test diagnostici gli ospiti della struttura.

Il monitoraggio clinico ha interessato anche gli operatori sanitari che sono stati sottoposti alla rilevazione della temperatura corporea.

Anche in questo caso i medici con le stellette hanno verificato la corretta applicazione delle misure di prevenzione per evitare possibili rischi di contagio all'interno delle comunità alloggio e invitato i presenti a non mollare sulle misure di contenimento.