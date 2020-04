COVID-19. Nuova ordinanza: in Sardegna restano chiuse librerie e negozi per bambini. Spiagge chiuse

"Pasquetta" porta consiglio, in bene o in male lo lasciamo ai lettori, e il Presidente della Giunta Regionale Christian Solinas, emana una nuova ordinanza, la n.19 del 13.4 2020, firmata ieri alle ore 22:24:52.

Scritta nel solito modo che solo chi è un pò addentro nell'ambito giuridico può facilmente leggere, il nuovo provvedimento prevede il divieto di accesso alle spiagge, inserendole nell'elenco delle aree off limits insieme a parchi e giardini pubblici; è però ammessa l'attività fisica:"strettamente personale nelle immediate vicinanze della propria abitazione".

Chi sperava di poter tornare in libreria si rassegni, continueremo a comprare online, queste attività restano chiuse come in Lombardia: così come le cartolerie e i negozi di abbigliamento per bambini. Gli studi professionali, ancorchè aperti, non possono ricevere i clienti.



Il tutto "sentito il comitato tecnico scientifico regionale".

La validità delle norme è stabilita sino al prossimo 26 aprile.



Dopo, si vedrà.