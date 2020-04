Sassari. Coronavirus: in distribuzione i Buoni Spesa per chi ha altri sussidi, inferiori a 800 euro

Per ogni altra informazione è possibile contattare gli uffici di via Zara 2.













Partirà domani mercoledì 15 aprile e proseguirà il 16 e il 17 aprile la distribuzione dei Buoni Spesa ai richiedenti che hanno dichiarato di non rientrare nella priorità di assegnazione in quanto percettori di varie forme di sostegno economico pubblico. Sono esclusi dal beneficio tutti coloro che percepiscono sussidi o redditi superiori a 800 euro mensili. Percepiranno un numero di buoni pari al 50% rispetto ai non beneficiari di sostegni economici tutti i richiedenti che hanno dichiarato di percepire contributi mensili inferiori a 800 euro.Domani, mercoledì 15 aprile, dalle 9,30 alle 12,30, saranno consegnati i Buoni, nelle sedi territoriali dei Servizi sociali, ai richiedenti che percepiscono sostegni economici pubblici inferiori a 800 euro e hanno un cognome che inizia con le lettere che vanno dalla A alla F. Giovedì 16 aprile è prevista la distribuzione per i cognomi dalla G alla O; venerdì 17 aprile per i cognomi dalla P alla Z, sempre negli stessi orari e nelle sedi territoriali di residenza o domicilio.Ciascuna sede territoriale consegnerà i Buoni Spesa solo ai residenti di quello specifico territorio; gli uffici si trovano in piazza Santa Caterina 1 (Servizio Sociale Territoriale n° 1 ), telefono 079/279727 – 733; via Caboto 2 (Servizio Sociale Territoriale n° 2) telefono 079/2497410; via Zara 2 (Servizio Sociale Territoriale n° 3) telefono 079/279537; via Rockefeller snc (Servizio Sociale Territoriale n° 4), 079/2119114. Per informazioni rispetto alla sede di competenza si può fare riferimento ai numeri telefonici indicati.Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicati tutti gli esercizi convenzionati dove si possono fare acquisti utilizzando i Buoni Spesa.Per chi ne aveva diritto ma non ha ritirato i Buoni Spesa la scorsa settimana, sarà a breve diffuso un altro comunicato dove saranno indicate le sedi e le modalità di distribuzione.