Nuova ordinanza del Sindaco di Sassari per la lotta al COVID-19

Pubblicata la nuova ordinanza del comune di Sassari in materia di lotta alla diffusione del virus COVID-19. Anche a Sassari niente apertura per le librerie, le cartolerie e i negozi che vendono abbigliamento per neonati. Sempre stop all'attività ginnica personale in pubblico.

Ricordatevi di conservare lo scontrino della spesa: potrebbero richiedervelo per verifica.

Le disposizioni valgono sino al 3 maggio: tranne quelle per le librerie, le cartolerie e i negozi che vendono abbigliamento per neonati che lo sono, come quelle regionali, sino al 26 aprile.