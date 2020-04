PSd’Az "Garantire le attività di raccolta foraggio, tosatura delle pecore e estrazione del sughero"

I consiglieri regionali del gruppo PSd’Az, l'On. Piero Maieli - Presidente dellaCommissione Attività Produttive - e l'On. Giovanni Satta, insieme ai consiglieri regionali FrancoMula, Nanni Lancioni, Stefano Schirru e Fabio Usai, hanno presentato un'interrogazione sullanecessità di garantire le attività di raccolta del foraggio, di tosatura delle pecore e di estrazione delsughero.In questo periodo in cui l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 impedisce il regolare svolgimento di numerose attività, l'On. Maieli e l'On. G. Satta, si sono fatti portavoce delleesigenze manifestate dal mondo agro pastorale sardo e chiedono al Presidente della Regione eall'Assessora dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale quali azioni stiano adottando al fine digarantire lo svolgimento delle attività di raccolta del foraggio, di tosatura delle pecore e diestrazione del sughero. Tali attività infatti oltreché assumere fondamentale importanza perl'economia dell'Isola rappresentano anche il suo patrimonio culturale. Inoltre sono attività –continuano Maieli e Satta– che devono essere svolte nel periodo primaverile e non possono essererinviate ad altro periodo dell'anno, si pensi alla tosatura necessaria per tutelare il benessere animalepoiché quando i primi caldi opprimono le pecore è il momento di alleggerirle dal vello, impedendoinoltre che la lunghezza dello stesso possa divenire un impedimento per l'animale, cheimpigliandosi tra i cespugli potrebbe ferirsi; strettamente legata al benessere animale è inoltre laraccolta del foraggio che nel periodo primaverile è qualitativamente migliore. Anche l'estrazione delsughero rappresenta un'importante voce nell’economia della Sardegna ed è consentita nel soloperiodo maggio- settembre. Pertanto, l'On. Maieli, l'On. Satta e i consiglieri del gruppo sardista chiedono che venga garantito losvolgimento di tali attività nel rispetto di tutte le regole imposte per il contenimento del contagio.