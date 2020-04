COVID-19. Sassari: cambia strada per andare in edicola, sanzionato dalla Polizia Locale

In questi giorni la Polizia locale è impegnata anche nelle sedi dove sono consegnati i buoni spesa, così come al mercato e in altre zone delicate del territorio, per evitare assembramenti.

Centoventidue persone controllate e 11 esercizi commerciali, con un nuovo record negativo di sanzioni: ben sedici. Questo il bilancio dell'attività di ieri della Polizia Locale che ha pattugliato tutto il territorio, anche con l'uso dei droni, per assicurare il rispetto delle norme in materia di contenimento del coronavirus. In particolare ieri sono stati rafforzati, a seguito delle richieste degli stessi abitanti del quartiere, i controlli nel centro storico, soprattutto nella zona del mercato. Questi hanno portato a multare cinque giovani, in momenti diversi della giornata, e a denunciare un ragazzo che si trova agli arresti domiciliari ed era in giro per le vie del cuore di Sassari.Purtroppo continuano i casi di persone che vanno in coppia a fare la spesa (soltanto ieri sono state sanzionate per questo sette cittadini). Un uomo, residente nell'agro, è stato invece fermato e sanzionato al centro poiché aveva modificato il proprio spostamento per andare in edicola.Il Comune di Sassari ricorda che è quotidianamente aggiornato sul sito www.comune.sassari.it l'elenco delle attività che svolgono consegne a domicilio di beni di prima necessità e farmaci. Gli esercizi che intendono aderire possono inviare una mail a protezionecivile@comune.sassari.it.Tutti in regola invece gli esercizi commerciali controllati.