Sassari, proseguono i cantieri di Abbanoa

Proseguono i lavori di Abbanoa, sia di scavo sia di ripristino. Da lunedì 20 aprile, salvo contrattempi, saranno interessati dalle attività di ripristino del manto stradale i quartieri di Luna e Sole, Carbonazzi, Prunizzedda e Cappuccini, Li Punti, Baldinca, La Crucca, Ottava e Giagamanna, Porcellana e Rizzeddu, San Giuseppe e centro storico, Monte Rosello, Sacro Cuore e Baddimanna, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Sant'Orsola e Taniga, oltre a un tratto di via Leopardi. Dal 22 saranno eseguiti scavi e ripristino della strada per il rifacimento di un tratto di condotta fognaria in corso Pascoli. Il traffico sarà sempre aperto.