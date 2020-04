Emergenza Covid-19. Distretto cinese dona a Sassari tute protettive e mascherine

Già nei giorni scorsi il Comune del Distretto di Ba’nan ha fatto arrivare un’altra donazione simile, direttamente all'azienda ospedaliera. I rapporti tra Sassari e la città cinese si erano stretti già con la scorsa legislatura.





Il Comune del Distretto di Ba’nan della Municipalità di Chongqing in Cina ha donato a Sassari mille tute protettive mediche monouso e 5280 mascherine del tipo KN95 (equiparate alle FFP2).«Desideriamo ringraziare le autorità del Comune del Distretto di Ba’nan, in particolare il “Chongqing Ba’nan District People’s Government and Chongqing Charity Federation”, per la donazione effettuata a favore della nostra città» ha detto oggi il sindaco Gian Vittorio Campus durante una conferenza stampa.Il Distretto di Ba’nan si trova all’interno della vasta municipalità di Chongqing, l’antica capitale della Cina (circa 40 milioni di persone). Il materiale è partito ieri da Chongqing alla volta dell’Italia e nei prossimi giorni raggiungerà l’Italia e Sassari e sarà messo a disposizione della Protezione civile comunale.