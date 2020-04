COVID-19. Il Ministero della Salute dal 20 gennaio aveva avvertito "tutti" dell'arrivo del virus

Lo sapevano tutti. Il Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, con nota prot.1997 del 20 gennaio 2020, aveva allertato "tutti", comprese le regioni, con una nota avente ad oggetto "Polmonite da nuovo coronavirus(2019 –nCoV) in Cina" , sull'arrivo di quella che poi sarebbe stata l'attuale pandemia di COVID-19.

Ma la nota non si limitava ad avvertire, dava anche precise indicazioni sulla gestione dei casi.

"A tale fine, si forniscono di seguito i criteri e le modalità di segnalazione dei casi di infezione da nCoV, condivisi con il DMI dell’Istituto Superiore di Sanità. Devono essere considerati casi sospetti di nCoV le persone che rispondono ai criteri indicati nella definizione di caso (Allegato 1).I casi sospetti di nCoV vanno visitati in un’area separata dagli altri pazienti e ospedalizzati in isolamento in un reparto di malattie infettive, possibilmente in una stanza singola,facendo loro indossare una mascherina chirurgica, se riescono a tollerarla. Il numero di operatori sanitari, di familiari e di visitatori ad un caso sospetto deve essere ridotto, e deve essere registrato.Il personale sanitario che accudisce tali casi dovrebbe, ove possibile, essere dedicato esclusivamente a questi pazienti per ridurre il rischio di trasmissione.Per motivi precauzionali, si raccomanda che il personale sanitario, oltre ad adottare le misure standard di biosicurezza, applichi le precauzioni per prevenire la trasmissione per via aerea e per contatto.In particolare, dovrebbe indossare: mascherina e protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe non sterile e guanti. Qualora siano necessarie procedure che possono generare aerosol, la mascherina dovrebbe essere di tipo FFP2. Dovrebbero essere utilizzati strumenti mono-uso e strumentazioni portatili (es. raggi X) per evitare di muovere il paziente. Se è necessario trasportare il paziente fuori dalla stanza di isolamento, usare percorsi predeterminati per minimizzare la possibile esposizione di personale sanitario, altri pazienti e visitato-"





Gli addetti ai lavori erano informati.

La terribile, del senno di poi, domanda che è lecito porsi è se questa circolare sia stata letta. E se, come da compiti d'ufficio lo è stata, come mai sia stato possibile, come nel caso della Sardegna, che l'85% dei casi di contagio si sia manifestato in ambito ospedaliero?