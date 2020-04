Sassari. Tentano di rubare del rame all'interno di un immobile: arrestati dalla Polizia locale

Ancora una volta tutti gli esercizi commerciali controllati si sono dimostrati in regola.





Continuano i controlli della Polizia locale di Sassari. Nell'ambito del servizio di vigilanza sono state denunciate due persone per tentato furto: queste sono state colte sul fatto mentre cercavano di rubare rame conservato all’interno di un immobile.La giornaliera attività anti COVID-19 ha portato al controllo di 89 persone e 13 esercizi commerciali,con sole due sanzioni per violazione delle norme di contrasto alla diffusione del coronavirus.Le due violazioni registrate sabato riguardano entrambe due persone di un paese dell’hinterland che sono arrivate fino a Sassari per fare la spesa.