Un ecografo e kit tamponi in dono alla Medicina d'Urgenza e Pronto Soccorso dell'AOU Sassari

Un ecografo palmare "VScan General Electric" e 96 kit diagnostici Pcr rapida per Covid: è la donazione ricevuta nei giorni scorsi dal reparto di Medicina d'Urgenza e Pronto Soccorso dell'Aou di Sassari.



A portare in dono il prezioso materiale sono stati i rappresentanti della ditta Jumbo spa Trony Sardegna.



«Si tratta, da una parte, di attrezzatura utile alla nostra attività quotidiana – afferma Paolo Pinna Parpaglia della Medicina d'Urgenza – e, dall'altra, il kit dei tamponi consentirà di arricchire le disponibilità di materiale per i controlli sui pazienti e operatori».



Ieri, invece, l'unità operativa di Medicina d'Urgenza e Pronto Soccorso ha effettuato una colletta fra gli operatori e il ricavato è stato destinato alla casa della Fraterna Solidarietà di Sassari.



«L'iniziativa – riprende Paolo Pinna Parpaglia – condivisa da tutta la struttura, vuole essere un piccolo gesto di riconoscenza per la solidarietà che abbiamo ricevuto in questi giorni. È intenzione della struttura ripetere l'iniziativa in futuro».